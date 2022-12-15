«Бавария» хочет продлить контракт с нападающим Сане

«Бавария» планирует летом продлить контракт с нападающим Лероем Сане, сообщает SportBild.

По информации источника, руководство клуба хочет, чтобы переговоры были завершены до начала следующего сезона.

Действующий контракт 26-летнего немца с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сане провел за «Баварию» 19 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.