Юрист Дюпина: «Переговоров о продлении контракта с «Рубином» не было»

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, который представляет голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, рассказал о ситуации с контрактом вратаря.

«Переговоров о продлении контракта с «Рубином» пока не было. В клубе сейчас непонятная ситуация. Поэтому пока все спокойно, ждем, как ситуация разрешится. В данный момент нет смысла говорить о каких-то переговорах», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний вратарь провел за «Рубин» 16 матчей и пропустил 17 голов. Действующее соглашение игрока с казанским клубом рассчитано до лета 2023 года.