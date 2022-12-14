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Сегодня, 19:55

«Бавария» рассматривает Буну на замену Нойеру

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» нашла еще одну кандидатуру на замену травмированному голкиперу Мануэлю Нойеру.

Как сообщает AS, клуб заинтересован в подписании вратаря «Севильи» и сборной Марокко Ясина Буну.

Ранее информировалось, что в руководстве «Баварии» не все считают вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича оптимальной заменой Нойеру. Основной вратарь «Баварии» сломал ногу и выбыл до конца этого сезона.

Буну на ЧМ-2022 сыграл за сборную Марокко 4 матча, в которых пропустил один гол. Три встречи 31-летний голкипер остоял на ноль. Марокканцы 14 декабря встретятся в 1/2 финала турнира в Катаре с Францией. Начало матча — в 22.00 мск.

Контракт Буну с «Севильей» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermart офенивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. В начале декабря сообщалось, что клуб намерен требовать за голкипера более 40 миллионов евро.

Источник: AS

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Мануэль Нойер
Сборная Марокко по футболу
ФК Бавария
ФК Севилья
Яссин Буну
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Агент Нюбеля подтвердил, что «Бавария» собирается вернуть голкипера из «Монако»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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29 тур
30 тур
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33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
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