Альфонсо Дэвис снова пропустит несколько дней из-за проблем с сердцем

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис пропустит несколько дней из-за воспаления миокарда.

«В этом нет ничего драматичного, но ему все еще нужно лечиться, и он будет отсутствовать какое-то время», — сказал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн Kicker.

Напомним, ранее Дэвис перенес коронавирусную инфекцию, после чего у футболиста появились признаки миокардита.

В этом сезоне защитник провел в бундеслиге 16 матчей, отдав 3 результативные передачи.