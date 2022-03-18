«Бавария» сыграет против «Униона», а «Боруссия» встретится с «Кельном» в 27-м туре бундеслиги

27-й тур чемпионата Германии.

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