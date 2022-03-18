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Сегодня, 09:05

Бундеслига: «Бавария» — «Унион», «Кельн» — «Боруссия» и другие матчи 27-го тура

«Бавария» сыграет против «Униона», а «Боруссия» встретится с «Кельном» в 27-м туре бундеслиги
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Боруссии» Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
27-й тур чемпионата Германии.
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
18 мар, 22:30. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
Боруссия М
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
19 мар, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
19 мар, 17:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
19 мар, 17:30. Opel Arena (Майнц)
Майнц
Арминия
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
19 мар, 17:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
19 мар, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
20 мар, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
20 мар, 19:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Байер
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
20 мар, 21:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
Боруссия Д

Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь //

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 66-37 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 25 10 4 11 35-30 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
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