Спортдиректор «Бохума» прокомментировал досрочную остановку матча с «Боруссией М»

Спортивный директор «Бохума» Себастьян Шиндзелорц прокомментировал досрочное завершение матча 27-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).

«Очень, очень важно, пожелать пострадавшему лайнсмену всего наилучшего, надеемся, что он быстро пойдет на поправку, чтобы он не оставался вне футбола. Конечно, это огромный позор, что в первый раз, когда в стране вновь разрешили играть перед 25 тысячами зрителей, игра не получила своего закономерного финала. Это настоящий позор, очень печально, что произошло нечто подобное», — приводит слова Шиндзелорца Washington Post.

В середине второго тайма при счете 0:2 в бокового арбитра встречи с трибуны кинули стакан. После инцидента игроки «Бохума» подошли к трибунам и попросили болельщиков прекратить бросать на поле посторонние предметы. Судейская бригада и игроки обеих команд вернулись в раздевалки, после чего главный арбитр решил досрочно остановить матч.