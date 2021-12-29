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17-летний полузащитник «Айнтрахта» Бланко перейдет в «Барселону»

19:55
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Полузащитник «Айнтрахта» Фабио Бланко перейдет в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб уже достиг соглашения с 17-летним испанцем.

Отмечается, что полузащитник принял решение покинуть франкфуртский клуб из-за отсутствия игровой практики. В нынешнем сезоне Бланко не провел ни одного матча за основную команду «Айнтрахта». В ближайшее время он присоединится к «Барселоне Б».

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-ficha-joven-perla-fabio-13038715

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Карен Саркисян все материалы автора

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