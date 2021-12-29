17-летний полузащитник «Айнтрахта» Бланко перейдет в «Барселону»

Полузащитник «Айнтрахта» Фабио Бланко перейдет в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб уже достиг соглашения с 17-летним испанцем.

Отмечается, что полузащитник принял решение покинуть франкфуртский клуб из-за отсутствия игровой практики. В нынешнем сезоне Бланко не провел ни одного матча за основную команду «Айнтрахта». В ближайшее время он присоединится к «Барселоне Б».