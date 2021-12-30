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«Бавария» интересуется защитником менхенгладбахской «Боруссии» Гинтером

12:25
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«Бавария» проявляет интерес к защитнику менхенгладбахской «Боруссии» Маттиасу Гинтеру, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру 27-летнего немца в качестве усиления во время летнего трансферного окна.

При этом отмечается, что трансфер защитника не является приоритетом для «Баварии».

Спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич общался с представителями Гинтера летом 2021 года и остался недоволен переговорами.

Ранее сообщалось, что Гинтер покинет «Боруссию» летом 2022 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1476219203535450113

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Карен Саркисян все материалы автора

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