Гинтер и Закария отказались продлевать контракты с «Боруссией»

Защитник Маттиас Гинтер и полузащитник Денис Закария намерены летом покинуть менхенгладбахскую «Боруссию», сообщается на официальном сайте клуба.

У обоих игроков 30 июня 2022 года заканчиваются контракты.

Decisions have been made regarding @MatzeGinter and @Deniszakaria8's expiring contracts, with both confirming their intention to leave Borussia in the summer ?? https://t.co/D4wO5FaCYY#DieFohlen pic.twitter.com/wO1uOXTTdv — Gladbach (@borussia_en) December 29, 2021

В этом сезоне 27-летний Гинтер провел 17 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями.

25-летний Закария в сезоне-2021/22 сыграл за немецкий клуб 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.