Гинтер и Закария отказались продлевать контракты с «Боруссией»
18:47
Защитник Маттиас Гинтер и полузащитник Денис Закария намерены летом покинуть менхенгладбахскую «Боруссию», сообщается на официальном сайте клуба.
У обоих игроков 30 июня 2022 года заканчиваются контракты.
В этом сезоне 27-летний Гинтер провел 17 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями.
25-летний Закария в сезоне-2021/22 сыграл за немецкий клуб 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.borussia.de/en/news/news/2021-12-29-update-on-contract-negotiations-at-borussia
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