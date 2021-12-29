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Гинтер и Закария отказались продлевать контракты с «Боруссией»

18:47
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Защитник Маттиас Гинтер и полузащитник Денис Закария намерены летом покинуть менхенгладбахскую «Боруссию», сообщается на официальном сайте клуба.

У обоих игроков 30 июня 2022 года заканчиваются контракты.

В этом сезоне 27-летний Гинтер провел 17 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями.

25-летний Закария в сезоне-2021/22 сыграл за немецкий клуб 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.borussia.de/en/news/news/2021-12-29-update-on-contract-negotiations-at-borussia

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Анна Горшкова все материалы автора

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