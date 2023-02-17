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Родригао: «Сравнил бы атмосферу стадиона в Исфахане с тем, как за нас болеют в Петербурге»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао за прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против «Сепахана» (0:2). Бразилец отметил атмосферу на иранском стадионе.

«Мы знали, что будет тяжело, знали, как важна и для нас, и для хозяев эта игра несмотря на то, что матч был товарищеским. Тем не менее, я считаю, что эта встреча стала хорошей подготовкой. Уже через неделю нас ждет официальный матч, и я думаю, что мы подходим к нему в хорошей форме.

Атмосфера прекрасная, но я и раньше бывал в подобных условиях — у нас дома на «Газпром Арене» наши болельщики поддерживают нас просто невероятно. В Бразилии, где я играл, люди тоже очень любят футбол, любят болеть за свою команду. По накалу, по страстям, по эмоциям я бы сравнил эту атмосферу с тем, как за нас болеют дома в Петербурге», — приводит слова Родигао пресс-служба «Зенита».

25 февраля «Зенит» проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-17-rodrigao-sravnil-by-atmosferu-stadiona-v-isfakhane-s-tem-kak-za-nas-boleyut-v-peterburge.htm
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
ФК Зенит
ФК Сепахан
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