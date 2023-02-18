Мор — о товарищеском матче с Ираном: «На безрыбье, как известно, и рак рыба»

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном товарищеском матче между сборной России и национальной командой Ирана.

«На безрыбье, как известно, и рак рыба. Но Иран сейчас привлекателен тем, что он играл на чемпионате мира, неплохо там выступил, и с этой точки зрения вывеска для нас более-менее приемлема. Раньше бы мы так не радовались игре против Ирана, а сейчас радуемся, и радуемся правильно. И здесь самое главное, чтобы сборная не подвела, чтобы мы увидели у игроков горящие глаза. Я просто помню, когда мы договорились об осенних товарищеских матчах против Киргизии и Узбекистана, что мы, наконец, сыграем, а футболисты вышли и пешком ходили по полю. Вот так не надо. И если мы в итоге от матча против Ирана получим негативные эмоции в виде безразличия футболистов, то ничего хорошего не будет. А вот если мы увидим, что люди стараются и, вне зависимости от результата, выгрызают землю, то это будет однозначным плюсом», — цитирует «РБ Спорт» Мора.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.