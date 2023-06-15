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В Пекине фанат выбежал на поле и обнял Месси во время матча с Австралией

Ана Горшкова
Корреспондент
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Выбежавшего фаната выносят с поля.
Фото Reuters

В Пекине во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Австралии (2:0) на поле выбежал мальчик.

Парень побежал к Лионелю Месси и обнял его, за ним сразу побежали стюарды, но он убежал от них к вратарю аргентинской команды Эмилиано Мартинесу, которому дал пять.

Фанат бежит к Месси.

Фанат обнимается с Месси.

Фаната смогли словить только после того, как он оказался в штрафной зоне сборной Австралии.

Стюарды схватили фаната, выбежавшего на поле.

Лионель Месси. Самый быстрый гол Месси в карьере принес Аргентине победу над Австралией

Лионель Месси
Футбол
Сборная Австралии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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