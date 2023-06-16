Мостовой рассказал, почему он не сыграл в ретро-матче: «Старая травма не дает покоя»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, почему он не сыграл за команду в ретро-матче против «Зенита» (1:1).

«Я сижу как друг, должен был сегодня появиться на поле, но, к сожалению, мы два дня играли в хоккей, и старая травма не дает сыграть. Вы не представляете, как хочется сыграть, каждый день: и в футбол, и в хоккей. Поруководить командой? Нет, я на стажировке у Александра Генриховича Бородюка», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.