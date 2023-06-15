Георгиев рассказал, что занимается организацией благотворительных матчей

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал, чем сейчас занимается.

«В футбол я пока не возвращаюсь, если вы имеете в виду тренерскую или менеджерскую деятельность. Хотя, безусловно, далеко от него не отошел. Сейчас, например, занимаюсь организацией благотворительных матчей, где играют разные болгарские звезды. Шоу-бизнеса и прочее. Плюс есть проект футбольного турнира, где играли бы актеры театра. И параллельно занимаюсь развитием бизнеса. За новостями, конечно, слежу. Футбол был частью моей жизни много лет, я не могу от него отдалиться. Всегда буду следить, играть сам. Понятно, что уже, может, не так погружен, как раньше. Но все равно остаюсь рядом», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».