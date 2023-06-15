Самый быстрый гол Месси в карьере принес Аргентине победу над Австралией

Сборная Аргентины обыграла Австралию в товарищеском матче — 2:0. Встреча прошла в Пекине (Китай).

Счет в игре на 79-й секунде открыл нападающий Лионель Месси. Это самый быстрый гол в карьере 35-летнего футболиста. Во втором тайме за Аргентину забил Херман Песселья на 68-й минуте.

Гол в ворота Австралии стал для Месси 103-м за сборную Аргентины. Нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальных команд за всю историю. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (Португалия, 122), на втором месте — Али Даеи (Иран, 109).

Следующий товарищеский матч аргентинцы проведут 19 июня против сборной Индонезии.