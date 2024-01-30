«Шанхай Шэньхуа»: расписание товарищеских матчей команды Слуцкого

«Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском мачте 8 февраля

«Шанхай Шэньхуа» в феврале в рамках Кубка равноправия, который проходит в Катаре, проведет три товарищеские встречи: против бразильского «Сантоса», катарского «Аль-Духаиля» и российского «Зенита». Публикуем календарь контрольных встреч китайской команды. Время начала — московское.

Расписание «Шанхай Шэньхуа» на февраль

1 февраля, четверг

19.30. «Шанхай Шэньхуа» — «Аль-Духаиль»

4 февраля, воскресенье

17.00. «Сантос» — «Шанхай Шэньхуа»

8 февраля, четверг

17.00. «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»

Следить за товарищескими играми в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

С 1 января 2024 года китайский клуб возглавляет бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий.

«Шанхай Шэньхуа»: все материалы, последние матчи команды, календарь игр, результаты и состав