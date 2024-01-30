«Шанхай Шэньхуа»: расписание товарищеских матчей команды Слуцкого
«Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском мачте 8 февраля
«Шанхай Шэньхуа» в феврале в рамках Кубка равноправия, который проходит в Катаре, проведет три товарищеские встречи: против бразильского «Сантоса», катарского «Аль-Духаиля» и российского «Зенита». Публикуем календарь контрольных встреч китайской команды. Время начала — московское.
Расписание «Шанхай Шэньхуа» на февраль
1 февраля, четверг
19.30. «Шанхай Шэньхуа» — «Аль-Духаиль»
4 февраля, воскресенье
17.00. «Сантос» — «Шанхай Шэньхуа»
8 февраля, четверг
17.00. «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»
Следить за товарищескими играми в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
С 1 января 2024 года китайский клуб возглавляет бывший тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий.
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