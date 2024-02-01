Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

1 февраля, 10:00

«Аль-Наср» — «Интер Майами»: время начала матча и где смотреть

Трансляция матча «Аль-Наср» — «Интер Майами» начнется в 21.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP

1 февраля на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) «Аль-Наср» на своем поле сыграет против «Интер Майами» в товарищеском матче. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Противостояние «Аль-Наср» — «Интер Майами» официально не будет показано в России. Смотреть бесплатно видеотрансляцию товарищеской игры можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в специальных тематических сообществах (например, в этом видеоплеере).

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 25 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. Нападающий пропустит эту игру: 31 января главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру сообщил, что Роналду не сыграет из-за повреждения.

В составе «Интер Майами» играет нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В сезоне-2022/23 36-летний форвард принял участие в 14 матчах за клуб из МЛС, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Нападающий сейчас также испытывает небольшие проблемы с физической готовностью к игре.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча «Аль-Наср» — «Интер Майами».

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
11
0
Читайте также
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов: «Матч с Сербией очень важен для российского футбола, для сборной России»

Матч команды Слуцкого судит Левников

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости