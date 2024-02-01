1 февраля на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) «Аль-Наср» на своем поле сыграет против «Интер Майами» в товарищеском матче. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Противостояние «Аль-Наср» — «Интер Майами» официально не будет показано в России. Смотреть бесплатно видеотрансляцию товарищеской игры можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в специальных тематических сообществах (например, в этом видеоплеере).

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 25 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. Нападающий пропустит эту игру: 31 января главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру сообщил, что Роналду не сыграет из-за повреждения.

В составе «Интер Майами» играет нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В сезоне-2022/23 36-летний форвард принял участие в 14 матчах за клуб из МЛС, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Нападающий сейчас также испытывает небольшие проблемы с физической готовностью к игре.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча «Аль-Наср» — «Интер Майами».