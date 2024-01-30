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«Аль-Наср» — «Интер Майами»: дата и время начала матча команд Роналду и Месси

«Аль-Наср» сыграет с «Интер Майами» в кубке Эр-Рияда 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» встретится с «Интер Майами» в рамках сезонного кубка Эр-Рияда 1 февраля, в четверг. Матч состоится на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

За «Интер Майами» выступает аргентинец Лионель Месси, а в составе «Аль-Насра» играет португалец Криштиану Роналду.

В последний раз Месси и Роналду выходили друг против друга в январе прошлого года. Это было в рамках товарищеской встречи звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против «ПСЖ» (аргентинец выступал за парижский клуб с 2021 по 2023 года). Тогда Лео отличился один раз, а португальский нападающий оформил дубль. Игра закончился со счетом 5:4 в пользу парижан.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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