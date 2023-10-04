Сборная Камеруна назвала заявку на товарищеские матчи с Россией и Сенегалом

Сборная Камеруна огласила заявку на товарищеские матчи с национальными командами России и Сенегала.

В октябре камерунские футболисты проведут две встречи: 12 октября сыграют с россиянами, 16-го числа — с командой Сенегала.

Вратари: Дэвис Эпасси («Абха»), Фабрис Ондоа («Ауда»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Дарлин Йонгва («Лорьян»), Кристофер Ву («Ренн»), Нуу Толо («Сиэтл Саундерс»), Малкольм Бокель («Бордо»), Омар Гонсалес («Нью-Инглэнд Революшн»), Оливье Мбайзо («Филадельфия Юнион»), Ароль Мукуди (АЕК), Жан-Шарль Кастеллетто («Нант»);

Полузащитники: Андре Замбо Ангисса («Наполи»), Гаэль Ондуа («Серветт»), Оливье Нтчам («Самсунспор»), Оливье Кемен («Кайсериспор»), Пьер Кунде («Атромитос»);

Нападающие: Карло Токо-Экамби («Абха»), Муми Нгамале («Динамо», Москва), Брайан Мбемо («Брентфорд»), Клинтон Н'Жье («Сивасспор»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Эрик Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Жером Нгом-Мбекели («Шериф»), Франк Магри («Тулуза»).

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени. Главным тренером камерунцев является Ригобер Сонг. Российскую команду возглавляет Валерий Карпин, который также тренирует «Ростов».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА. В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).