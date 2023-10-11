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Сегодня, 10:43

Камерунский форвард «Баварии» Шупо-Мотинг не сыграет со сборной России из-за травмы

Алина Савинова
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Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Камеруна Эрик Шупо-Мотинг не сможет принять участие в товарищеском матче против России из-за травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу африканской команды.

«Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», — сообщили в пресс-службе сборной Камеруна.

В текущем сезоне 34-летний Шупо-Мотинг провел 6 игр в бундеслиге и отметился одним голом.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени. 16 октября россияне проведут товарищеский матч против Кении в Турции. Начало — в 18.00 по мск.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231011/futbol-1901934101.html?in=l
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