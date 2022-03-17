Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:47

Сборная Англии огласила заявку на предстоящие товарищеские матчи

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стал известен состав сборной Англии на предстоящие мартовские матчи.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Конор Коади («Вулверхэмптон»), Марк Гуэи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мейсон Маунт («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).

Нападающие: Тэмми Абрахам («Рома»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Эмиль Смит-Роу («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

Сборная Англии сыграет товарищеские матчи со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром. Игры пройдут 26 и 29 марта соответственно.

Источник: https://www.englandfootball.com/articles/2022/Mar/17/england-squad-named-for-switzerland-and-cote-d-ivoire-games-20221703
Футбол
Сборная Англии по футболу
1
Читайте также
Массажные роллы: как восстановиться после тренировки в домашних условиях
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларссон забил гол в товарищеском матче «Спартака» с карагандинским «Шахтером»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости