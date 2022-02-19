Ларссон забил гол в товарищеском матче «Спартака» с карагандинским «Шахтером»

Как стало известно «СЭ», в товарищеском матче «Спартака» с «Шахтером» из Караганды (3:1) голы забили форварды Джордан Ларссон и Шамар Николсон, а также защитник Николай Рассказов (после рикошета).

Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев сделал результативную передачу.

Встреча проходила в закрытом режиме.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. 26 февраля московский клуб сыграет с ЦСКА в чемпионате России.