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Сегодня, 18:55

Ларссон забил гол в товарищеском матче «Спартака» с карагандинским «Шахтером»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Джордан Ларссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в товарищеском матче «Спартака» с «Шахтером» из Караганды (3:1) голы забили форварды Джордан Ларссон и Шамар Николсон, а также защитник Николай Рассказов (после рикошета).

Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев сделал результативную передачу.

Встреча проходила в закрытом режиме.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. 26 февраля московский клуб сыграет с ЦСКА в чемпионате России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

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Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Джордан Ларссон
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Шахтер (Караганда)
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