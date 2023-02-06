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Сегодня, 15:06

Румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча с «Оренбургом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболисты «Оренбурга» на сборе в Турции.
Фото ФК «Оренбург»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» сообщил, что румынский клуб «Униря Деж» отказался проводить товарищеский матч с российской командой.

«Румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча. Многие отказались. Что об этом говорить. В чем проблема, я думаю, известно», — сказал Еремякин «СЭ».

Игра должна была состояться 7 февраля.

«Оренбург» проводит сборы в турецком Белеке с 28 января по 7 февраля.

ФК Оренбург
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