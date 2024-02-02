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2 февраля, 15:00

«Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли»: где смотреть трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ

«Ростов» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» в Зимнем кубке РПЛ 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в пятницу, 2 февраля. Товарищеский матч пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция встречи будет доступна бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке. Начнется эфир в 16.30 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Клубы.
02 февр, 17:00. ()
Шабаб Аль-Ахли
1:3
Ростов

«Шабаб Аль-Ахли» является действующий чемпионом ОАЭ. Команду из Дубая сейчас возглавляет бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич.

Валерий Карпин, главный тренер&nbsp;ФК &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

ФК Ростов
ФК Шабаб Аль-Ахли
Марко Николич
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