«Ростов» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ в пятницу, 2 февраля. Товарищеский матч пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция встречи будет доступна бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке. Начнется эфир в 16.30 по московскому времени.

«Шабаб Аль-Ахли» является действующий чемпионом ОАЭ. Команду из Дубая сейчас возглавляет бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич.