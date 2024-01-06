«Ростов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором на выезде сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0).

Из отпуска игроки донского клуба выйдут 10 января. После новогодних каникул команда пройдет медицинский осмотр и тесты на функциональную готовность, после чего отправится на сбор в ОАЭ. Здесь запланирована игра против «Родины» 23 января.

Со 2 по 14 февраля команда Валерия Карпина примет участие в Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Аль-Нахайян». Его соперниками станут «Спартак», «Кайрат» (Казахстан) и «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ).

Расписание матчей «Ростова» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ

2 февраля, пятница

17.00. «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов»

7 февраля, среда

19.30. «Спартак» — «Ростов»

11 февраля, воскресенье

18.00. «Кайрат» — «Ростов»

В период третьего сбора запланированы игры с «Астаной» (17 февраля), с «Пари НН» (21 февраля) и с «Локомотивом» (24 февраля).

По итогам 18 туров премьер-лиги ростовчане занимают 10-е место в турнирной таблице, в их активе — 21 очко.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде