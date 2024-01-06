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Сегодня, 15:00

«Ростов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

«Ростов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором на выезде сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (0:0).

Из отпуска игроки донского клуба выйдут 10 января. После новогодних каникул команда пройдет медицинский осмотр и тесты на функциональную готовность, после чего отправится на сбор в ОАЭ. Здесь запланирована игра против «Родины» 23 января.

Со 2 по 14 февраля команда Валерия Карпина примет участие в Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Аль-Нахайян». Его соперниками станут «Спартак», «Кайрат» (Казахстан) и «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ).

Расписание матчей «Ростова» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ

2 февраля, пятница

17.00. «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов»

7 февраля, среда

19.30. «Спартак» — «Ростов»

11 февраля, воскресенье

18.00. «Кайрат» — «Ростов»

В период третьего сбора запланированы игры с «Астаной» (17 февраля), с «Пари НН» (21 февраля) и с «Локомотивом» (24 февраля).

По итогам 18 туров премьер-лиги ростовчане занимают 10-е место в турнирной таблице, в их активе — 21 очко.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
0
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«Крылья Советов»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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