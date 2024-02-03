Агент Сако считает ошибочной красную карточку в дебютном матче

Агент Нассер Диалло, представляющий защитника «Ростова» Умара Сако, считает, что красная карточка в дебютном матче была ошибочной.

«Удаление Умара последовало после слишком легкого контакта для предсезонного турнира. Такие карточки бесполезны, у него было несерьезное нарушение. Если бы в матче был ВАР, судья отменил бы свое решение», — цитирует «РБ Спорт» Диалло.

Сако удалили спустя 15 минут после выхода на поле во втором тайме товарищеского матча против «Аль-Ахли». «Ростов» одержал победу со счетом 3:1.