Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

3 февраля, 07:54

Агент Сако считает ошибочной красную карточку в дебютном матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Нассер Диалло, представляющий защитника «Ростова» Умара Сако, считает, что красная карточка в дебютном матче была ошибочной.

«Удаление Умара последовало после слишком легкого контакта для предсезонного турнира. Такие карточки бесполезны, у него было несерьезное нарушение. Если бы в матче был ВАР, судья отменил бы свое решение», — цитирует «РБ Спорт» Диалло.

Сако удалили спустя 15 минут после выхода на поле во втором тайме товарищеского матча против «Аль-Ахли». «Ростов» одержал победу со счетом 3:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sako-esli-by-v-igre-rostov-al-ahli-by-l-var-sud-ya-otmenil-by-udalenie/
Футбол
ФК Ростов
Умар Сако
2
1
Читайте также
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках сезона Кубка России
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли»: где смотреть трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ

Гол Бериши принес «Ахмату» победу над «Нефтчи» в товарищеском матче

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости