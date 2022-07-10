«Ростов» — «Краснодар»: составы команд на товарищеский матч

Стали известны составы «Ростова» и «Краснодара» в товарищеском матче.

«Ростов»: Песьяков, Калинин, Прохин, Осипенко, Лангович, Глебов, Уткин, Байрамян, Тугарев, Полоз, Комличенко.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Литвинов, Якимов, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Ионов, Кордоба.

28 июня «Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче (2:0). Матч проходил на стадионе «Краснодара». Второй товарищеский матч между «Ростовом» и «Краснодаром» пройдет 10 июля на «Ростов Арене». Начало игры — 19.00 по московскому времени.