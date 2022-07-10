Бывший полузащитник «Уфы» Иванов навестил команду после матча с «Рубином»

Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов навестил команду после победы башкирского клуба в товарищеском матче против «Рубина». 31 мая игрок перешел в казанский клуб из уфимской команды.

«Рубин» проиграл «Уфе» в заключительном товарищеском матче на сборах. Казанцы уступили с крупным счетом — 1:4. После окончания матча Иванов пообщался с игроками «Уфы».

В минувшем сезоне 35-летний Иванов провел за «Уфу» 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.