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Бывший полузащитник «Уфы» Иванов навестил команду после матча с «Рубином»

Алексей Еремин
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Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов навестил команду после победы башкирского клуба в товарищеском матче против «Рубина». 31 мая игрок перешел в казанский клуб из уфимской команды.

«Рубин» проиграл «Уфе» в заключительном товарищеском матче на сборах. Казанцы уступили с крупным счетом — 1:4. После окончания матча Иванов пообщался с игроками «Уфы».

В минувшем сезоне 35-летний Иванов провел за «Уфу» 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Источник: https://t.me/fcufa_team
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ФК Уфа
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