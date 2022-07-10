«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на товарищеский матч
Стали известны составы «Локомотива» и «Динамо» в товарищеском матче.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон, Тикнизян, Карпукас, Баринов, Миранчук, Керк, Камано, Изидор.
Запасные: Гилерме, Савин, Ротенберг, Погостнов, Магкеев, Ненахов, Мампасси, Марадишвили, Бека Бека, Куликов, Бабкин, Попов, Ларин, Петров, Раков, Раконьяц.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Паршивлюк, Моро, Фомин, Гагнидзе, Грулев, Макаров, Смолов.
Запасные: Будачев, Лещук, Варела, Лесовой, Зазвонкин, Шагиахметов, Осокин, Захарян, Тюкавин, Карапузов, Сулаквелидзе, Александров, Гладышев, Бегун.
Товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет сегодня, 10 июля и начнется в 19.00 мск.
Новости