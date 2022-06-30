Нападающий «Зенита» Сергеев о матче с «Црвеной Звездой»: «На поле братушек нет»

Нападающий «Зенита» Сергеев сказал, что в матче с «Црвеной Звездой» клуб будет нацелен на победу

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против победителя Суперлиги Сербии «Црвены Звезды».

«Должно быть интересно, — цитирует официальный сайт «Зенита» Сергеева. — Хотя сербы —?дружественный нам народ, на поле братушек нет. Важно проверить свои силы к концу сборов — это уже последняя игра перед «Спартаком» будет. Матч хоть и товарищеский, победить все равно хочется. Тем более что зрители придут, в Сочи сейчас много людей отдыхает».

Товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» пройдет 3 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Встреча с командой из Белграда станет заключительным товарищеским матчем «Зенита» перед игрой за Олимп — Суперкубок России-2022 против «Спартака». Встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».