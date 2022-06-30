Милан Гайич поделился мнением о разгроме от «Зенита»

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» прокомментировал разгромное поражение (0:3) от «Зенита» в товарищеском матче.

— Что ты думаешь по поводу игры с «Зенитом»?

— Это была сложная игра для нас. «Зениту» удалось много создавать и реализовывать свои моменты. Нам этого, к сожалению, не удалось. У нас была пара хороших моментов в первом тайме. Ничего страшного. Мы не опускаем голову и продолжаем уверенно работать.

— У тебя есть ощущение, что «Зенит» — самая сильная команда в России?

— Я не знаю, мы посмотрим, когда начнется чемпионат России. Будет очень много матчей. Мы определим, кто сильнейший, в конце сезона.