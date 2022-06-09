«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Сочи

3 июля в Сочи пройдет товарищеский матч между победителем чемпионата России «Зенитом» и победителем Суперлиги Сербии «Црвеной Звездой».

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Встреча с командой из Белграда станет заключительным товарищеским матчем сине-бело-голубых перед стартом сезона-2022/23.