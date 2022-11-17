Матч России против Таджикистана посетит не менее 15 тысяч зрителей
Стало известно, сколько тысяч зрителей планируют посетить товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.
«Продано 15 тысяч билетов», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.
Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября, в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени.
В ноябре российская сборная также встретится с командой Узбекистана. Матч состоится 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».
Источник: https://tass.ru/sport/16351845
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