Матч России против Таджикистана посетит не менее 15 тысяч зрителей

Стало известно, сколько тысяч зрителей планируют посетить товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.

«Продано 15 тысяч билетов», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября, в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени.