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Сегодня, 10:42

Матч России против Таджикистана посетит не менее 15 тысяч зрителей

Виктория Кравченко
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Стало известно, сколько тысяч зрителей планируют посетить товарищеский матч между сборными Таджикистана и России.

«Продано 15 тысяч билетов», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября, в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени.

В ноябре российская сборная также встретится с командой Узбекистана. Матч состоится 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

Источник: https://tass.ru/sport/16351845
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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