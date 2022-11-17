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Сегодня, 02:49

16-летний Пафунди стал самым молодым игроком в истории сборной Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Удинезе» Симоне Пафунди дебютировал за сборную Италии в товарищеском матче против Албании (3:1). Он вышел на замену в концовке встречи.

Как сообщает Opta, он стал самым молодым игроком в истории национальной команды за последние 100 лет. На данный момент ему 16 лет 247 дней.

Только два игрока играли за сборную Италии в более молодом возрасте: Пьетро Антонио Гавинелли, дебютировавшему 9 апреля 1911 года в возрасте 16 лет и 97 дней в матче Франция — Италия (2:2), и Ренцо Де Векки — 16 лет и 111 дней (26 мая 1910 года в матче Венгрия — Италия — 6:1).

Футбол
Сборная Италии по футболу
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