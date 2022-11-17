Александр Сильянов рассказал о настрое сборной России на матч с Таджикистаном

Защитник сборной России и «Ростова» Александр Сильянов рассказал об ожиданиях от матча с Таджикистаном. Игра пройдет сегодня, 17 ноября, в Душанбе.

«За Таджикистан играет футболист из Медиалиги? Я слышал про это, но не знаю его фамилию, если честно. Соперника мы разбирали, но все секреты не буду раскрывать. Думаю, что у них серьезная мотивация — выйти на поле против России», — цитирует Сильянова «РБ Спорт».

Товарищеский матч начнется в 18.00 по московскому времени.