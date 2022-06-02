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Манчини — о поражении от Аргентины: «Они были лучше нас»

Манчини назвал причины поражения от Аргентины в матче «Финалиссимы»
Читать «СЭ» в
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о поражении команды от Аргентины (0:3) в матче «Финалиссимы».

«В первом тайме мы допустили две ошибки в эпизодах с двумя пропущенными голами, но игра была сбалансированной. В тот момент им лучше удавалось держать мяч и хорошо его перемещать. Они были лучше нас.

Мы должны были попытаться забить гол и вернуться в игру, но во втором тайме мы сделали слишком мало, чтобы переломить ситуацию. У нас были моменты в первом тайме, которые мы должны были использовать", — приводит слова Манчини RAI Sport.

Формат «Финалиссимы» подразумевает игру между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Италии по футболу
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