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Сегодня, 01:15

Алиев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в сезоне-2021/22

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Чемпион Европы Дмитрий Алиев подвел итоги сезона-2021/22.

«В начале сезона я был сам по себе потерянный какой-то, — приводит слова Алиева пресс-служба ФФККР. — Что-то со мной происходило не так. Тренеры прекрасно чувствуют меня, это всем известно, но бывают моменты, когда и они не могут до конца понять некоторых нюансов. В конце концов, все зависит от самого спортсмена. Не хочу вдаваться в подробности, это уже позади, но вывод был сделан такой: нужно продолжать кататься и двигаться дальше. Я не первый и не последний, кто попадал в ситуации, когда не отбирался на важные старты, хотя имел шанс.

Когда на протяжении долгого времени идет череда неудач, то кажется, что работаешь впустую. Не понимаешь: вроде бы все делаешь, а не получается. Почему? Анализируешь, делаешь выводы, исправляешь ошибки, но потом выходишь на старт и как будто пустота внутри. А старт — это не то, что праздник, а момент, когда ты должен все собрать и показать, что умеешь. Именно здесь и сейчас. А у меня получалось, что не было даже ничего похожего на это. Не было огня внутри".

В прошедшем сезоне Алиев занимал пятое и девятое места на этапах серии «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России он занял девятое место.

Источник: https://www.fsrussia.ru/intervyu/intervyu/lyubov-k-figurnomu-kataniyu-budet-vsegda-chempion-evropy-dmitrij-aliev-rasskazal-ob-olimpijskom-sezone-i-podgotovke-k-novym-startam
Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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