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Президент камерунской диаспоры в РФ: «Если выиграем — выпьем от счастья водку и пиво»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд в интервью «СЭ» ответил на вопрос о празднованиях в случае победы над сборной России.

— В случае победы Камеруна поедете на Никольскую?

— Масштаб не такой, это четверг, плюс матч довольно поздно закончится. Многим же на работу завтра. Одно могу сказать: будет афтерпати! Ведь для нас это праздник, он будет продолжаться. Если проиграем — выпьем от горя, выиграем — от счастья. В случае ничьи выпьем за дружбу.

— Что у вас пьют?

— О-о-о, то же самое, что и люди в России: водку и пиво. Последнее, кстати, в Камеруне очень любят.

— А что-то покрепче?

— Куда крепче ха-ха. Ну бывает... самогон.

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Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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