Балахнин оценил готовность сборной России к матчу с Камеруном

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах со сборной Камеруна и Кении.

— Чем вам интересна товарищеская игра с Камеруном?

— Камерун — это неплохая команда, в которой много футболистов играют в хороших клубах. То есть это квалифицированные ребята. Мне интересно посмотреть на фоне этой сборной, как будет выглядеть наша. Все-таки мы уже давно не видели ее в полном составе.

— Будет ли особой мотивацией для наших ребят то, что матч с Камеруном пройдет в Москве?

— В принципе игра за сборную всегда мотивирует. Футболисты хотят себя показать. Это для них очень важно. Но, конечно, при своих болельщиках тоже хочется достойно сыграть и показать свой уровень, — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».