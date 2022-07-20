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Сегодня, 16:36

Игонин: «Ответный ретро-матч будет приурочен к игре «Спартак» — «Зенит» в РПЛ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о приблизительных сроках проведения матча-реванша с легендами «Спартака».

«Предложение о проведении ответного ретро-матча между «Спартаком» и «Зенитом» поступило. Я созванивался с РФС, буду участвовать в организации нашей команды, может быть, буду участвовать и в общей организации матча. Конкретной даты пока нет, но понятно, что это будет приурочено к матчу между «Зенитом» и «Спартаком». Матч будет где-то вокруг этих цифр. Все будет зависеть от возможностей стадиона, пока это планы. Готов ли я сыграть? Заявлять со 100% уверенностью никто не может, учитывая, что игра через месяц. Но мы будем готовиться», — сказал Игонин «СЭ».

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 3 сентября.

Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что ответный матч легенд красно-белых и сине-бело-голубых может пройти 2 сентября.

Алексей Игонин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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