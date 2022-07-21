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Сегодня, 02:48

Мане забил первый гол за «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Садио Мане.
Фото Global Look Press

«Бавария» открыла счет в товарищеском матче против «Ди Си Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне.

На 5-й минуте гол с пенальти забил нападающий Садио Мане. Для него этот мяч стал первым в футболке мюнхенской команды.

30-летний сенегалец 1 июля перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» за 32 миллиона евро. Он подписал трехлетний контракт.

Напомним, несколько дней назад новым главным тренером «Ди Си Юнайтед» стал экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни.

Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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