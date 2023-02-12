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Сегодня, 13:04

«Химки» проиграли «Мактааралу» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Химки» проиграли «Мактааралу» из Казахстана в товарищеском матче со счетом 2:3.

В составе подмосковной команды голами отметились Александр Долгов и Лев Скворцов.

12 февраля «Химки» проведут еще один товарищеский матч против «Динамо». Начало — в 17.00 мск.

Товарищеский матч

«Химки» (Россия) — «Мактаарал» (Казахстан) — 2:3 (1:2)

Голы: Аянхан, 6 (0:1). Леонард, 22 (0:2). Долгов, 29 (1:2). Бруно, 48 (1:3). Скворцов, 80 (2:3).

«Химки»: Гудиев, Идову, Дзантиев, Ышык, Дулаев, Казанцев, Каргинов, Котев, Бикел, Долгов, Садыгов.

12 февраля.

Футбол
ФК Химки
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