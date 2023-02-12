«Химки» проиграли «Мактааралу» в товарищеском матче
«Химки» проиграли «Мактааралу» из Казахстана в товарищеском матче со счетом 2:3.
В составе подмосковной команды голами отметились Александр Долгов и Лев Скворцов.
12 февраля «Химки» проведут еще один товарищеский матч против «Динамо». Начало — в 17.00 мск.
Товарищеский матч
«Химки» (Россия) — «Мактаарал» (Казахстан) — 2:3 (1:2)
Голы: Аянхан, 6 (0:1). Леонард, 22 (0:2). Долгов, 29 (1:2). Бруно, 48 (1:3). Скворцов, 80 (2:3).
«Химки»: Гудиев, Идову, Дзантиев, Ышык, Дулаев, Казанцев, Каргинов, Котев, Бикел, Долгов, Садыгов.
12 февраля.
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