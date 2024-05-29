Захарян забил за «Реал Сосьедад» в товарищеском матче против «Токио Верди»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отметился голом в товарищеском матче команды против «Токио Верди» — 2:0.

Игра проходила 29 мая в Токио. 21-летний россиянин вышел на замену на 68-й минуте. Он удвоил преимущество своей команды на 90+1-й минуте.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе прошлого года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.