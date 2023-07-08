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Сегодня, 16:22

Гафин: «Каждый матч, который судит Кукуляк — для нас заряд эмоций»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал первую игру с ЦСКА в BetBoom Братском кубке.

— Как оцените игру команды?

— В таких играх основная задача — это получить нагрузку. Попробовать отработать идеи, которые тренер закладывает. И не менее важно обойтись без травм. В это плане мы удовлетворены. Могу добавить, что каждый матч, который судит Кукуляк для нас является неким дополнительным зарядом эмоций. Потому что, как мы помним, все предыдущие матчи непременно заканчивались скандалом. В этой игре вроде все хорошо. Кроме того, что зачем-то удалил нашего футболиста на последней минуте, не дал забить, проявить себя Сейду Думбия.

— Действительно есть отношение к ЦСКА как к братскому клубу?

— Наши болельщики много лет дружат между собой. Это проявляется как на трибуне, так и за трибунами. И между руководством клубов есть хорошие, партнерские отношения. Поэтому мы с большой симпатией относимся к профессиональному футбольному клубу ЦСКА.

Вторая встреча состоится в воскресенье, 9 июля, на стадионе «Динамо».

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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