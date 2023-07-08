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Сегодня, 16:57

Думбия назвал любимого партнера в ЦСКА: «Мы были семьей»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия назвал любимого партнера по команде во время выступлений в составе армейцев.

— Почему пауза в карьере, и где хотите трудоустроиться?

— У футболистов наступает профессиональный тупик. Поймите правильно. Нужно время, чтобы выбросить из головы ненужное и вернуться с другими мыслями. На данный момент у меня такая ситуация, чтобы переоценить ситуацию.

— Кого выделите из игроков ЦСКА сегодня?

— Многие мне показалось молодыми и старательными. Но мне бы не хотелось конкретно кого-то выделять.

— Кто был твоим любимым партнером за время выступления в ЦСКА?

— Березуцкий, который всегда меня подначивал. Дзагоев. Я хорошо взаимодействовал со всеми. Мы были семьей, это правда. Было весело.

— Как общались с Вагнером?

— На поле мы находили взаимопонимание без каких-либо лишних слов. Наилучшим партнером можно считать Вагнера. Он нереальный партнер, нереальный футболист.

Алан Дзагоев
Василий Березуцкий
Сейду Думбия
ФК ЦСКА (Москва)
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