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Сегодня, 22:18

Агент Глебова объяснил, почему игрок не сыграл против махачкалинского «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Глебова, объяснил «СЭ», почему игрок не смог выйти на поле в товарищеском матче против «Динамо» из Махачкалы (2:1).

«У Даниила был дискомфорт в передней мышце бедра. Уже все нормально. На следующей неделе, думаем, будет в общей группе уже в полную», — сказал Банатин «СЭ».

9 и 15 июля «Ростов» проведет две товарищеские игры с «Факелом». 22-го числа команда Валерия Карпина сыграет против воронежцев в первом туре РПЛ.

Ранее РПЛ опубликовало расписание матчей первых семи туров чемпионата России.

Данил Глебов
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
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