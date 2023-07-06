Агент Глебова объяснил, почему игрок не сыграл против махачкалинского «Динамо»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Глебова, объяснил «СЭ», почему игрок не смог выйти на поле в товарищеском матче против «Динамо» из Махачкалы (2:1).

«У Даниила был дискомфорт в передней мышце бедра. Уже все нормально. На следующей неделе, думаем, будет в общей группе уже в полную», — сказал Банатин «СЭ».

9 и 15 июля «Ростов» проведет две товарищеские игры с «Факелом». 22-го числа команда Валерия Карпина сыграет против воронежцев в первом туре РПЛ.

Ранее РПЛ опубликовало расписание матчей первых семи туров чемпионата России.