Кержаков: «Когда болельщики кричали мое имя, было очень приятно! Как и всегда!»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча ветеранов питерского клуба против «Спартака» (2:0).

Матч прошел в формате два тайма по 40 минут на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Красивый жест с празднованием? Да. Спина — все нормально. Почему она должна умереть? Спина не умерла, спросите у нее. Все в порядке. Для болельщиков этот матч был нужен. Когда они кричали мое имя, было очень приятно. Как и всегда», — сказал Кержаков «СЭ».

Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Кержаков и Андрей Аршавин отпраздновали гол «Спартаку» кувырками друг через друга. В первый раз футболисты отпраздновали гол таким способом 21 год назад, когда Кержаков впервые отличился за петербуржцев.