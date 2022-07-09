Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 00:00

Кержаков: «Когда болельщики кричали мое имя, было очень приятно! Как и всегда!»

Кержаков подвел итоги матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков.
Фото ФК «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча ветеранов питерского клуба против «Спартака» (2:0).

Матч прошел в формате два тайма по 40 минут на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Красивый жест с празднованием? Да. Спина — все нормально. Почему она должна умереть? Спина не умерла, спросите у нее. Все в порядке. Для болельщиков этот матч был нужен. Когда они кричали мое имя, было очень приятно. Как и всегда», — сказал Кержаков «СЭ».

Андрей Аршавин и&nbsp;Александр Кержаков. «Зенит» и «Спартак» вернули нас в прошлое. Связка Аршавин — Кержаков снова сработала!

Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Кержаков и Андрей Аршавин отпраздновали гол «Спартаку» кувырками друг через друга. В первый раз футболисты отпраздновали гол таким способом 21 год назад, когда Кержаков впервые отличился за петербуржцев.

Александр Кержаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
Секс, наркотики, баскетбол и переписка с Байденом. Как в Химках судят звезду мирового баскетбола Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов объяснил причины поражения «Спартака» в матче ветеранов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости