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Нападающий «Химок» Галимзянов прокомментировал победу над «Енисеем» в товарищеском матче

Алексей Еремин
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Нападающий «Химок» Тимур Галимзянов прокомментировал победу подмосковной команды в товарищеском матче против «Енисея» (4:2). Форвард забил четвертый мяч в игре на 86-й минуте.

«Матч получился насыщенным, много моментов. Играли хорошо. Во втором тайме, когда я вышел, начали хорошо давить, атаковать, забили 4 мяча. Мы со своей задачей справились. Матч мне понравился, хорошо отыграли».

9 июля «Химки» провели товарищеский матч против «Енисея», в котором одержали волевую победу (4:2). В первом тайме подмосковный клуб пропустил 2 мяча, однако во втором смогли забить красноярской команде 4 гола.

18-летний Галимзянов выступает за молодежную команду «Химок». В прошедшем сезоне игрок провел 52 матча за подмосковную команду в молодежной футбольной лиге 28 матчей и забил 22 гола. Котракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://t.me/fckhimki_official

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