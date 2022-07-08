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Сегодня, 23:00

Орлов объяснил причины поражения «Спартака» в матче ветеранов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матч легенд «Зенита» и «Спартака».
Фото ФК «Зенит»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлением от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака» (2:0).

«Атмосфера замечательная. Счастье смотреть, в каком настроении выходят люди играть в футбол. Спартаковцам не хватило забитых голов, моменты у них были. Реализация подвела», — сказал Орлов «СЭ».

Матч прошел в формате два тайма по 40 минут в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Андрей Аршавин и&nbsp;Александр Кержаков. «Зенит» и «Спартак» вернули нас в прошлое. Связка Аршавин — Кержаков снова сработала!
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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