Орлов объяснил причины поражения «Спартака» в матче ветеранов

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлением от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака» (2:0).

«Атмосфера замечательная. Счастье смотреть, в каком настроении выходят люди играть в футбол. Спартаковцам не хватило забитых голов, моменты у них были. Реализация подвела», — сказал Орлов «СЭ».

Матч прошел в формате два тайма по 40 минут в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.