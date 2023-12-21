Головин психанул: получил красную за удар открытыми шипами! Но Александра спровоцировали

«Монако» почти тайм играл в меньшинстве, но удержал победу над «Тулузой».

«Монако» в последнее время штормит: результаты нестабильны, и вряд ли болельщики этим довольны. Если монегаски хотят навязать «ПСЖ» борьбу за чемпионство, то оступаться нельзя. И уж точно нельзя проигрывать дома полумертвому «Лиону» со дна таблицы лиги, а именно это «Монако» сделал в предыдущем туре.

Ту встречу, правда, из-за дисквалификации пропускал Головин — и, конечно, велик соблазн написать, что команде Ади Хюттера не хватило российского полузащитника. Мы уже не узнаем, как сыграл бы «Монако» с «Лионом», если бы Александр был в распоряжении тренерского штаба, но на результат матча с «Тулузой» наш хавбек повлиять мог.

«Монако» второй тур подряд встречался с аутсайдером и очень хотел исправиться, а в идеале подняться на второе место. Для этой цели Хюттер подготовил гиператакующий состав: в основе сразу вышли Балогун, Бен Йеддер, Минамино и Головин. Пару раз этот квартет уже появлялся в стартовом составе «Монако», но в тех матчах команда использовала схему 4-4-2, а не привычный ей блок с тройкой центральных защитников. В среду Хюттер перестроился на чистые 3-5-2, причем Минамино с Головиным действовали достаточно глубоко. Саша неоднократно опускался к своей обороне, помогая ей выйти из-под прессинга.

Преувеличивать значимость этой тактической идеи не будем: лучший футболист года по опросу «СЭ» — разносторонний футболист, способный сыграть где угодно. К тому же задачи Головина на игру не изменились: он все так же связывал собой оборону с атакой и сам пытался забить. Показательный факт: за первый тайм «Монако» нанес девять ударов по воротам, на счету Головина — четыре из них. Другими словами, Александр приносил команде существенную пользу, но секундная потеря концентрации перечеркнула весь позитив.

Но обо всем по порядку. «Тулуза» рано открыла счет, однако гостей это не смутило. Головин почти сразу же мог забить — его плотный удар издали после розыгрыша стандартного положения принял на себя голкипер хозяев Рест. Более того, в том же эпизоде Александр отличился и на своей половине поля: «Монако» достаточно быстро потерял мяч, зевнул контратаку, но Головин успел подстраховать партнеров и прямо перед штрафной чистым подкатом лишил Хелаберта выхода один на один.

Александр Головин в матче против «Тулузы». Фото Global Look Press

«Монако» был лучше и вскоре заслуженно вышел вперед. Российский хавбек напрямую в голах не поучаствовал — в обоих случаях автору дубля Бен Йеддеру помогали другие партнеры. Но Головин был одним из тех, кто разогнал вторую результативную атаку: в конце нее Балогун заработал пенальти, а Бен Йеддер вывел «Монако» вперед.

Ничто не предвещало беды. Выходя на второй тайм, российский хавбек что-то оживленно обсуждал с партнерами — явно находился в отличном настроении, был заряжен. 52-я минута показала, что даже слишком: обычное единоборство в середине поля привело к удалению Головина. Причем в том эпизоде изначально нарушал правила соперник, норвежец Деннум, хватавший Александра за футболку. Полузащитник в борьбе перекувырнулся и тут же вспылил: находясь в лежачем положении, Головин открытыми шипами ударил Деннума по голеностопу. Все это отчетливо видел арбитр, тут же доставший красную карточку. Это четвертое удаление Головина в составе «Монако» и первое за два с лишним года.

Оправдать Александра хочется, но сложно. Да, он ударил оппонента легонько, никакой потенциальной травмой там не пахло, но по формальным признакам это — удаление. Конечно, Головин этим жестом не намеревался сломать Деннуму ногу — это в большей степени инстинктивное движение. Александру просто очень сильно не понравилось, как противник вел борьбу. Он, кстати, за это получил желтую карточку.

Саша явно был не согласен с решением судей, но сделать с этим уже было ничего нельзя. Хюттеру пришлось выдумывать, как удержать победный счет, и он нашел выход: «Монако» опустился в глубокую оборону и почти тайм в меньшинстве действовал вторым номером. «Тулуза» оказалась беззубой и сподобилась всего на пару опасных моментов, так что княжеская команда все-таки победила. Хотя осталась третьей в таблице лиги 1, так как выиграла и «Ницца».

Интересно, какими будут последствия этой выходки Головина. Он получит уже третью дисквалификацию за текущий чемпионат (две предыдущие были за перебор желтых карточек), но насколько длительной она окажется?